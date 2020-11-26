إطلاق إسم مارادونا على ملعب سان باولو الإيطالية

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ عمدة مدينة نابولي الإيطالية، الخميس، عملية رسمية لإعادة تسمية ملعب سان باولو باسم دييغو مارادونا.

وتأتي هذه الخطوة حدادا على أسطورة كرة القدم، الذي توفي الأربعاء بنوبة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما، بعد أسبوعين من خروجه من مستشفى في بوينس آيرس عقب جراحة في المخ.وفقاً لسكاي نيوز عربية

وقال لويجي دي ماجيستريس: "اتخذنا القرار هذا الصباح، وبدأنا باتخاذ الخطوات الأولى لتسمية ملعب نابولي باسم مارادونا".

وأضاف العمدة: "ستكون عملية سريعة، لأنه عندما تكون هناك رغبة قوية لا يوجد ما يعيقنا".

وأردف "نأمل أن يتزامن ذلك مع استئناف المباريات في حضور الجماهير".

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