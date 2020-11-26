مرشح برشلونة: "سأعمل على عودة نيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم إيميلي روسو أوراق ترشحه لخوض سباق انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإٍسباني، مشيرًا إلى بعض تفاصيل برنامجه الانتخابي للفريق الأول.

ومن المقرر أن يقيم نادي برشلونة انتخاباته يوم 24 من شهر يناير المقبل، لاختيار مجلس جديد خلفًا لجوسيب ماريا بارتوميو المستقيل.

وقال روسو في تصريحات نلقتها صحيفة "سبورت": "سنبني الفريق من الاتجاه الفني الذي ربما يكون أفضل مدير فني في العالم معه، لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق معه ونأمل أن نتمكن من الإعلان عنه خلال الانتخابات".

وأضاف: "أظهر كامل الاحترام لرونالد كومان وأنا حقًا معجبًا به، ولكن اذا كان علينا البدء من جديد علينا وضع مشروع مع مدير فني جديد".

وتابع: "هو يعمل الآن مديرًا فنيًا لأحد أفضل الفرق في العالم واحترامًا لناديه لن اكشف عن اسمه الآن".

وعن اللاعبين، قال روسو أنه يعمل على استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة مرة أخرى بالتعاون مع أحد المقربين منه.

وعن ليونيل ميسي، قال روسو: "ليو صنع تاريخ لا يزال يضيف فيه الكثير وأمامه الكثير، لذلك أرى أن استمراره الأفضل للجميع واتمنى أن يكون ذلك قراره".

وأشار إلى أنه يخطط لمكافأة تاريخ ليونيل ميسي مع برشلونة بإطلاق اسمه على استاد كامب نو الحالي.

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