الأرجنتين تعلن تنظيم جنازة رسمية لوداع مارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دولة الأرجنتين تنظيم جنازة رسمية لوداع النجم دييغو أرماندو مارادونا أسطورة المنتخب الأرجنتيني ونادي نابولي الإيطالي، بناءً على طلب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وسيستضيف الحدث مبنى الحكومة كاسا روسادا في العاصمة بيونس آيرس، وسيتم السماح لجميع أفراد الشعب بالحضور لوداع أعظم لاعب في تاريخ راقصي التانجو.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الرئيس الأرجنتيني اقترح تنظيم جنازة شعبية للنجم الراحل دييغو مارادونا في مبنى الحكومة في العاصمة الأرجنتينية، ليكون لائقا بالوداع الأخير لأسطورة تعشقها الأمة بأكملها.

وشهد مبنى الحكومة الأرجنتينية "كازا روسادا" وداع أعظم الشخصيات الأرجنتينية، وأبرز تلك الشخصيات هو خوان مانويل فانجيو بطل العالم خمس مرات في الفورمولا 1 ، في 17 يوليو 1995.

وتحدث ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين، بعد أن علم بنبأ وفاة مارادونا وقال "جميع أبواب الدولة مفتوحة أمام عائلة دييغو".

وأضاف الرئيس قائلا "سنلبي جميع ما يطلبونه، دييغو يستحق".

بدأ تشريح جثة مارادونا في مشرحة سان فرناندو الساعة 6 مساءً ليلة أمس الأربعاء، وتأكدت أسباب الوفاة وبعد ذلك تم تسليم الجثة إلى الأسرة، وستكون الخطوة التالية هي الوداع الذي سينضم إليه ملايين الأرجنتينيين في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي للأرجنتين.

بالإضافة إلى ذلك أعلن كل من نادي بوكا جونيورز الذي فاز معه بلقب الدوري عام 1981 ، وأرجنتينوس جونيورز ، المكان الذي ظهر فيه دييغو، أنهم مستعدين لاستقبال جنازة الأسطورة الراحل في حال قررت عائلته إقامتها بأي منهما.

وكان الأسطورة دييغو مارادونا قد توفى ليلة أمس الأربعاء إثر قصور حاد في القلب، بعد أن أصيب بـ "أزمة رئوية حادة"، التي تحدث إما بسبب فشل القلب لإزالة السائل من الدورة الدموية في الرئة، أو بسبب ضرر مباشر في الرئة.

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