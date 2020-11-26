رسمياً.. نابولي تُطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت مدينة نابولي الإيطالية، تكريم أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بشكل مميز يليق بتاريخه الكروي العظيم.

ورحل مارادونا عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قرر لويجي دي ماجيستريس، عمدة مدينة نابولي، إطلاق اسم دييغو أرماندو مارادونا على ستاد سان باولو الخاص بنابولي.

ولعب مارادونا مع نابولي بين عامي 1984 و1991، وساعد المدينة على الفوز بأول لقب لها في الدوري الإيطالي.

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