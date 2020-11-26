نابولي يدرس تغير اسم ملعب سان باولو إلى دييغو مارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يدرس نادي نابولي الإيطالي تغيير اسم ملعبه من "سان باولو" إلى دييغو مارادونا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن عالمنا.

وتوفى دييغو مارادونا، أسطورة الأرجنتين ونابولي، أمس بعد تعرضه لأزمة قلبية

وفاة مارادونا هزّت العالم وعبّر جمهور كرة القدم وكذلك أساطير اللعبة ونجومها وأنديتها عن حزنهم لفقدان النجم الأرجنتيني.

وكشفت تقارير صحفية أنّ نابولي يدرس إمكانية تغيير اسم ملعب المباراة الخاص به من "سان باولو" إلى دييغو مارادونا، وذلك تخليدًا للاعب الذي قاد فريق الجنوب لحصد الألقاب في ثمانينيات القرن الماضي.

كما طلب عمدة المدينة من رئيس نادي نابولي تغيير اسم الملعب في أسرع وقت ممكن تقديرًا لما قدّمه مارادونا.

وحقق دييغو العديد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي مع نابولي وكأس العالم رفقة الأرجنتين عام 1986.

وعانى صاحب الـ60 عامًا من العديد من الأزمات الصحية مؤخرًا، إذ دخل المشفى منذ فترة للخضوع لعملية لإزالة ورم في المخ.

وحظي الأسطورة بمسيرة رياضية كبيرة ناجحة تخللها العديد من الصعوبات مثل علاقته بالمافيا الإيطالية والمباراة التي لعبها لصالح بابلو أسكوبار في كولومبيا وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.

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