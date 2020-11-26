برشلونة يعرض قصته مع مارادونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لعب دييغو مارادونا لنادي برشلونة بين عامي 1982 و1984، وهي الفترة التي سجل فيها 47 هدفاً في 75 مباراة، حسب ما أشار موقع النادي الإسباني في تقريره الخاص عن الأسطورة الأرجنتيني، بعد وفاته أمس، بأزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً.

وبدأ برشلونة تقريره مشيراً إلى أن مارادونا أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، وولد في لانوس، وهي بلدة قريبة من بوينس آيرس في 30 أكتوبر 1960، وبدأ لعب كرة القدم في الشوارع المحيطة بحيه، وفي سن الثانية عشرة، وفي عام 1974، تعاقد مع نادي أرجنتينوس جونيورز، وبقي فيه حتى فبراير 1981، وسجل 116 هدفاً في 166 مباراة.

وفي ذلك الوقت كان مارادونا قادرا على انتشال عائلته من الفقر، إذ كان المهاجم البالغ طوله 1.68 متراً، يسحر الجميع بالفعل بمهارته الرائعة، وقدمه اليسرى الرائعة، وتغيير السرعة والسرعة والمراوغة، وفي موسم 1980-1981، انتقل إلى بوكا جونيورز، حيث فاز بالدوري.

وبدأ نادي برشلونة بالفعل مفاوضاته بشأن توقيعه، لكن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني عارض ذلك، وتم تأجيل كل شيء إلى ما بعد كأس العالم في إسبانيا 1982، وفي صيف، وقع مارادونا مع برشلونة، وأثناء وجوده في النادي، أثبت مارادونا أنه لاعب رائع، ونجح بتسجيل أهدافاً رائعة، ولكن في مناسبات نادرة، مثل الهدف الذي سجله في مرمى ريد ستار في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1982-1983، أو في سانتياغو. برنابيو في الدوري الإسباني في نفس الموسم. وجاءت أول انتكاسة خطيرة لمارادونا في برشلونة، عندما أصيب بالتهاب الكبد، مما اضطره إلى الراحة لبضعة أشهر، وتزامنت عودته إلى الفريق مع إقالة أودو لاتيك ووصول سيزار لويس مينوتي في مارس 1983، وتمكن الأخير من إنقاذ الموسم بانتصارين على الغريم الأبدي ريال مدريد، في نهائيات كأس الملك وكأس الدوري الاسباني.

وفي حملته الثانية في برشلونة موسم 1083-1984، كان مارادونا يتلقى تحدياً من لاعب نادي أتليتيك أندوني جويكويتكسيا، والذي تسبب في كسر في الكاحل، وعاد الأرجنتيني للظهور مرة أخرى قبل نهاية موسم الدوري، لكن برشلونة لم يعد قادرا على القتال من أجل اللقب، كما خسر النادي نهائي كأس الملك أمام أتليتيك في مباراة دخلت التاريخ بسبب المعارك بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.

ولعب مارادونا 75 مباراة مع برشلونة وأحرز 47 هدفاً، وفاز بكأس الملك والدوري الاسباني موسم 1982-1983، وكأس السوبر الإسباني عام 1983، وتدهورت علاقته مع مجلس الإدارة حتى بعد الهزيمة في نهائي كأس الملك عام 1984، وشق طريقه للخروج من النادي وانضم إلى نابولي، حيث فاز بلقب الدوري مرتين وكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي.

وهناك أوجه للشبه بين الأرجنتينين ميسي ومارادونا، فكلاهما يلعب بالقدم اليسرى، وهما الاثنين من نجوم كرة القدم العالمية والمنتخب الأرجنتيني، ولكن مارادونا ينفرد بأنه فاز مع المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في المكسيك 1986.

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