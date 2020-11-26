اقتراح بإلغاء الرقم 10 تكريماً لمارادونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اقترح أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا، أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإلغاء القميص رقم 10 من فرق كرة قدم، تكريما لدييغو مارادونا بعد وفاة بطل الأرجنتين عن عمر يناهز 60 عاماً، إثر أزمة قلبية.

ويعتبر مارادونا أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وأصبح مرادفاً للقميص رقم 10، الذي ارتداه عندما فاز بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 1986، كما ارتدى القميص خلال فتراته مع نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز.

وفي معرض تكريمه لأسطورة كرة القدم، قال مدرب مرسيليا فيلاس بواس، أن اعتزال القميص سيكون أفضل طريقة لتكريمه، وقال بعد فوز فريقه بـ 2 -0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقال: "مارادونا نعم إنها أخبار صعبة، أود أن يلغي الفيفا القميص رقم 10 في جميع المسابقات، لجميع الفرق، وسيكون ذلك أفضل تحية يمكن أن نقدمها له، لأنه خسارة لا تصدق لعالم كرة القدم".

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