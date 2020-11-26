بالشعر.. الوصلاوي الهاملي يرثي مارادونا

المصدر: دبي - علي شدهان

أنشد مشجع نادي الوصل المعروف، عبيد بن عابر الهاملي، أبياتا من الشعر باللهجة الإماراتية المحببة، رثى فيها الساحر مارادونا في يوم رحيله الأبدي، مستعيدا شريط تلك الأيام التي عمل فيها الساحر مارادونا مدربا لفهود زعبيل في العام 2011.

ذكريات جميلة

ويحتفظ معظم الوصلاوية، بذكريات جميلة مع الساحر مارادونا، منهم عبيد بن عابر الهاملي الذي أنشد يقول:

قول يا لسامع مارادونا عنارحل

و الكوره تشهد لي هذا الراحل

والملاعب تأكد ما غيره الفال

اللي الكوره ومارادونا من زال

للعالم والملاعب تنادي تعال

رحل مارادونا تحت الريمال

نادي يا منادي مارادونا مازال

الاسم بدنيا باقي كى الزلزال

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