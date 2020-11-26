وداعاً مارادونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ودع العالم أمس، بحسرة بالغة، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا متأثراً بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ60 عاماً، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها منذ أسبوعين في الأرجنتين لاستئصال ورم في المخ، ورغم نجاح العملية وخروج النجم الأرجنتيني سالماً من المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بمنزله في بيونيس آيرس.

وتعدّ الإمارات محطة بارزة في مسيرة مارادونا، فبالإضافة إلى مشواره التدريبي مع الوصل ثم الفجيرة، تم تعيينه في 2012 سفيراً شرفياً للرياضة في دبي من قبل مجلس دبي الرياضي بهدف الاستفادة من خبرته لتطوير كرة القدم في الإمارة والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية والتعريف بالتطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي والآفاق المستقبلية لعملية التطوير المستمر للقطاع الرياضي.

ونعى نجوم العالم مارادونا، حيث كتب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يا له من خبر سيئ، لقد خسرت صديقاً عظيماً، والعالم خسر أسطورة، لا يزال هناك الكثير لقوله، ولكن الآن أدعو الله أن يلهم عائلته القوة». وودع الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة مارادونا بعبارات مؤثرة على حسابه في «إنستغرام» جاء فيها: «يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم، يتركنا ولكنه لا يغادر لأن دييغو أبدي». وأضاف: «احتفظت بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لأرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه». وكتب الإنجليزي غاري لينيكر: «مارادونا، أفضل لاعب في جيلي، ويمكن القول إنه الأفضل في كل العصور، وبعد حياة مضطربة، آمل أن يجد أخيراً بعض الراحة».

وكتب كريستيانو رونالدو على «تويتر»: «اليوم أقول وداعاً لصديق، والعالم يقول وداعاً للعبقرية الأبدية، الأفضل في كل الأوقات، ساحر لا مثيل له يغادر مبكراً، لكنه يترك إرثاً بلا حدود وفراغاً لن يملأ أبداً، ارقد بسلام، لن تنسى أبداً».

وخيم الحزن على مدينة نابولي الإيطالية بعد وفاة اللاعب الذي قاد فريقها الى الفوز بلقب الكالشيو عامي 1987 و1990.

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