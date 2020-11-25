نجوم الدوري الإماراتي ينعون مارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نعى عدداً من نجوم الكرة الإماراتية، الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً، بنوبة قلبية في منزله، بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج جلطة دماغية.

وقام لاعبون بأنديتنا بنشر صوراً لجوانب من مسيرة مارادونا في الملاعب العالمية والإماراتية عبر حساباتهم الشخصية على "انستغرام"، ومنهم عيسى سانتو لاعب حتا، ووليد عباس وعادل وجدان وإسماعيل الحمادي لاعبي شباب الأهلي، وعلي صالح لاعب الوصل، وخميس إسماعيل لاعب الوحدة، وحبيب الفردان لاعب النصر.

وكانت أبرز اللقطات التي نشرها نجوم دورينا على حساباتهم الشخصية، صورة نشرها أحمد ديدا حارس مرمى حتا، وهو يحمل مارادونا، عندما كان ديدا حارس للوصل، والأسطورة الأرجنتيني مدرباً للفريق.

والجدير بالذكر، أن مارادونا، يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986، كما سبق ولعب كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة، وكان يعشقه الملايين في جميع أنحاء العالم لمهاراته الرائعة.

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