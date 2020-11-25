شاهد.."مونديال 86" علامة فارقة في مشوار مارادونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قاد مارادونا المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز في كأس العالم 1986 بالفوز في النهائي في المكسيك ضد ألمانيا الغربية بنتيجة 3–2، شكل هذا اللقب علامة فارقة في مشوار مارادونا ، حيث أكد من خلاله هيمنته على الساحة الكروية وكان اللاعب الأكثر ديناميكية في المونديال.

سجل مارادونا 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.. اشتهرت في تلك البطولة حادثة إحراز مارادونا لهدف بيده في مرمى إنجلترا، بالرغم من أن الحكم احتسب الهدف، إلا أن الإعادة التلفزيونية تظهر لمسة اليد الواضحة.

بعد 25 عاما من هذه الواقعة طالب الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون من مارادونا الاعتذار على ما بدر منه ولكنه ابى ان يفعل لانه قال ان هذه كانت هدية من الله ولم افعل شيئا يدعو للاعتذار منه..

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