المصدر: دبي-عدنان الغربي

قاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي توفي اليوم عن عمر 60 عاما بسبب إصابته بسكتة قلبية، 8 فرق في مسيرته التدريبية التي بدأت مع فريق مانديا دي كوريانتيس، ثم تولى قيادة راسينغ كلوب، وهما فريقان أرجنتينيان، وبعد ذلك المنتخب الأرجنتيني (2008 و2010)، وانتقل بعدها لتدريب الوصل في دوري الخليج العربي، وعاد إلى الأرجنتين للمساعدة في تدريب ديبورتيفو ريسترا، ثم انتقل إلى الإمارات مجدداً لتدريب الفجيرة، وبعدها إلى المكسيك مع فريق دورادوس دي سينالوا، الذي قاده الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى قبل أن يستقر أخيراً مع خيمناسيا لا بلاتا.

وتعدّ الإمارات محطة بارزة في مسيرة مارادونا، إضافة إلى مشواره التدريبي مع الوصل ثم الفجيرة تم تعيينه في 2012 سفيرا شرفيا للرياضة في دبي من قبل مجلس دبي الرياضي بهدف الاستفادة من خبرته لتطوير كرة القدم في الإمارة والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية والتعريف بالتطور الذي يشهده القطاع الرياضي في دبي والآفاق المستقبلية لعملية التطوير المستمر للقطاع الرياضي.

وكشف الأسطورة الراحل في العديد من المناسبات عن عشقه الكبير لدبي وحبه العيش فيها والاستمتاع بأجوائها الدافئة، حيث أكد في إحدى تصريحاته أن دبي أدهشته منذ زيارته الأولى و كان بإمكانه أن يتجول ويذهب إلى «السوبر ماركت»، دون أي مشاكل.

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