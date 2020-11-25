نابولي ناعياً ماردونا: حان وقت البكاء

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى نادي نابولي الإيطالي الأسطورة مارادونا بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على تويتر

وقال النادي اإيطالي الذي لعب له مارادونا في ثمانينيات القرن الماضي: : "الكل يتوقع كلامنا، لكن ما الكلمات التي يمكننا استخدامها للتعبير عن الألم الذي نمر به، حان وقت البكاء، ثم سيكون هناك وقت للكلمات".

وأعلن محامي دييغو أرماندو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني اليوم عن عمر يناهز الـ60 عاما، وذلك جراء أزمة قلبية ومتأثراً بالعملية الجراحية التي أجراها منذ أسبوعين في الأرجنتين لاستئصال ورم في المخ، ورغم نجاح العملية وخروج النجم الأرجنتيني سالما من المستشفى إلا أنه لقي حتفه بأزمة قلبية في منزله في بيونيس آيرس.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن النجم الأرجنتيني كان قد بدأ في التعافي في منزله قبل أن تتراجع حالته الصحية بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى محاولات لإسعافه إلا أن جسده لم يستطع المقاومة وانهارت قواه ليعلن الأطباء في الأرجنتين وفاته.

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