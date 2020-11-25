الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام بعد رحيل مارادونا

المصدر: وكالات

أعلن ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم، وأيقونة منتخب التانغو.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس، الأربعاء، وعانى مارادونا (60 عاما) في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وغادر اللاعب الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

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