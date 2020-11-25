نجوم العالم يودعون مارادونا بكلمات مؤثرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي -عدنان الغربي

قاد ماركوس راشفورد وهاري كين، نجوم العالم في نعي الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفى اليوم، عن عمر يناهز 60 عاماً، بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى، حيث كان قد خضع لعملية جراحية لعلاج جلطة دماغية.

وساعد مارادونا، والذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، الأرجنتين على الفوز بكأس العالم في عام 1986، إلى جانب مسيرة لامعة عاشها على نطاق واسع في بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي على مستوى الأندية.

وغرد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ناعياً الأسطورة الأرجنتيني، بكلمة واحدة فقط: "أسطوري"، إلى جانب صورة لأيقونة نابولي وبرشلونة السابقة في أوج حياته.

وغرد غاري لينيكر، والذي لعب في صفوف منتخب إنجلترا عندما سجل مارادونا هدفيه الشهيرين، لتفوز الأرجنتين في ربع النهائي على إنجلترا في كأس العالم بالمكسيك عام 1986: "مارادونا، أفضل لاعب في جيلي، ويمكن القول إنه الأفضل في كل العصور، وبعد حياة مباركة ولكن مضطربة، آمل أن يجد أخيراً بعض الراحة".

وغرد ستان كوليمور: "وداعاً أسطورة كرة القدم، يا له من لاعب كرة قدم لا يصدق"، وغرد ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، بصورة لمارادونا في قميص البرازيل، مع رمز تعبيري لوجه حزين.

وغرد نادي مانشستر يونايتد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فقدت كرة القدم أحد أعظم أساطيرها، وداعا دييغو مارادونا".

ونعى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا وكتب على حسابه على مواقع التواصلالاجتماعي: "اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية، الافضل في كل الأوقات، ساحر لا مثيل له يغادر مبكرا لكنه يترك أرثا بلا حدود وفراغا لم يملأ أبدا، أرقد بسلام لن تنسى أبدا".

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