ليفربول يتحايل بالقانون لإعادة صلاح مبكراً إلى الملاعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استفاد ليفربول من قواعد بروتوكول فيروس كورونا المشوشة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للسماح لنجمه المصري محمد صلاح، بالعودة إلى التدريب بعد 5 أيام فقط، من ظهور نتيجة اختباره الإيجابي بالفيروس، وذلك باحتساب 10 أيام مدة الحجر الصحي من اختباره الأول بدلاً من الاختبار الأخير.

وعاد صلاح (28 عاما) إلى التدريبات أول من أمس الاثنين، ومن المقرر أن يلعب الليلة، عندما يستضيف ليفربول أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، بعدما اضطر للتغيب عن فوز ليفربول على ليستر في نهاية الأسبوع، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، عندما تم استدعاءه للعب مع المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية.

ويأتي ذلك على الرغم من قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنص على أنه يجب على اللاعبين عدم التدريب أو اللعب لمدة 10 أيام بعد تسجيل اختبار إيجابي، وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي، لم يوضحوا الفترة الحجر المطلوب التزام اللاعب فيها دون لعب أو تدريب، وأكتفوا بتحديد بدايتها بالاختبار الإيجابي الأول، بدلاً من الاختبار الأحدث.

وهذا الفارق الجوهري، يعني أن صلاح جاهز للتدريب على الرغم من نتيجة اختباره الإيجابية يوم الأربعاء الماضي، وهو ثاني اختبار إيجابي له أثناء تواجده خارج مصر، قبل عودته إلى التدريبات في مركز أكسا الجديد في ليفربول يوم الاثنين، على الرغم من قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنص على أن اللاعبين لا يمكنهم التدريب أو اللعب لمدة 10 أيام بعد اختبار إيجابي.

وينص بروتوكول المملكة المتحدة: "إذا كانت لديك أعراض، فإن الأيام العشرة تبدأ من وقت بدايتها، إذا لم تكن لديك أعراض، فإن الأيام العشرة تبدأ من وقت إجراء الاختبار".

وخضع صلاح لاختبارين إيجابيين، والأول جاء يوم 13 نوفمبر الجاري، والثاني يوم الأربعاء الماضي، بعد رحيله إلى مصر خلال فترة التوقف الدولية، وكانت عودته إلى التدريبات يوم الاثنين، أي بعد 10 أيام بالضبط منذ ذلك الاختبار الإيجابي الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز