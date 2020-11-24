غياب ميسي وعودة صلاح ترفع درجات الإثارة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

هناك 10 مشاهد منتظرة ترفع من درجات الإثارة في المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، حسب ما أشارت صحيفة «سبورت ميل».

غياب ميسي

استبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تشكيلة برشلونة لمواجهة دينامو كييف اليوم الثلاثاء، بعد واحدة من أسوأ العروض التي قدمها للنادي، في مباراة خسرها برشلونة 0-1 من أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي، واعتبر البعض غياب ميسي، حلقة جديدة من مسلسل التوتر بينه وبين النادي، فيما برر المدرب رونالد كومان، غياب ميسي، ولاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ، بالموقع المريح لبرشلونة في المجموعة.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بفارق 7 نقاط عن كييف صاحب المركز الثالث، لذا فإن السماح لميسي بالراحة أمر منطقي ظاهرياً، خاصة وأن النجم الأرجنتيني خسر الكرة 23 مرة أمام أتلتيكو مدريد، ولم يمرر سوى 36 تمريرة فقط.

أهداف هالاند

يواصل إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، التأكيد على أنه أحد أكثر المهاجمين رواجاً في العالم، بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي، بعدما اختير أفضل لاعب في أوروبا تحت سن 21 عاماً، ويتصدر النرويجي الدولي (20 عاماً) حالياً، سباق الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب ديوغو جوتا مهاجم يوفنتوس، وألفارو موراتا وماركوس راشفورد لاعبي مانشستر يونايتد، ومن المحتمل أن يقود هالاند هجوم فريقه عندما يلعب دورتموند مع بروج، بعد أن سجل 4 أهداف مذهلة في 22 دقيقة ضد هيرتا برلين في الجولة الأخيرة للدوري الألماني.

مهمة الانتقام

ستكون أحدث ذكرى لمدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، عن دوري أبطال أوروبا، واحدة من أسوأ ذكرياته منذ أن تولى تدريب الفريق، وذلك عندما يستضيف «الشياطين الحمر» فريق اسطنبول باشاك شهير اليوم الثلاثاء، برغبة الثأر، بعدما عانى يونايتد من هزيمة مفاجئة 1-2 أمام الفريق التركي في مباراتهما السابقة بالمجموعة، ولا يزال يتعين على «مان يونايتد»، اللعب في المجموعة الثامنة مع يونايتد ولايبزيج.

تأمين التقدم

يمكن للمدرب فرانك لامبارد، أن يقود تشيلسي إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا في حال فوزه على رين وإشبيلية في مباراة المجموعة الخامسة الأخرى، وذلك بعدما بدأ تشيلسي «البلوز» في العثور على أقدامهم تحت قيادة لامبارد مع كل الإضافات الصيفية الجديدة، وبعد أن قضوا وقتاً أطول في الملعب التدريبي، ويدخل «البلوز» مباراتهم أمام رين بدون هزيمة في 9 مباريات في جميع المسابقات، وبـ5 انتصارات متتالية، ومنها 4 مباريات حافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة، ويرغب تشيلسي في ضمان مكانه في الدور التالي، حيث سيسمح لهم بإراحة اللاعبين الرئيسيين في المباراتين الأخيرتين في المجموعة.

إصابات ليفربول

يجد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، نفسه في موقف لا يحسد عليه، وهو يحاول تجميع فريق للمباريات القليلة المقبلة، مع استمرار أزمة الإصابات التي تضرب ليفربول، إذ يغيب عن «الريدز» كل من ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، جوردان هندرسون، نابي كيتا، أليكس أوكسليد، تشامبرلين وشيردان شاكيري، ولا يزال تياجو ألكانتارا وريس ويليامز يقاتلان من أجل اللياقة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء مع أتالانتا.

ولحسن حظ كلوب، لديه خط هجومي كامل مع عودة محمد صلاح، بعد تعافيه من فيروس كورونا، ولينضم إلى ديوجو جوتا وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وسيكون على «الريدز»، الاعتماد على المواهب الشابة، مثل كورتيس جونز، والذي أظهر الكثير من المؤشرات الإيجابية لمستقبل جيد.

الفوز فقط

في المجموعة الثانية، يجد ريال مدريد وإنترميلان، نفسيهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، ويواجهان الآن بعضهما البعض في مباراة يجب الفوز بها يوم الأربعاء، ولم يفز الإيطاليون بعد بأي مباراة في هذه النسخة، حيث حقق فريق المدرب أنطونيو كونتي، تعادلين فقط، وهزيمة واحدة، فيما يبذل ريال مدريد، عملاً شاقاً في مجموعته، والمكونة أيضاً من بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك، بفوز وتعادل وخسارة، وبسبب موقعهما، سيقاتل كلا الفريقين بشدة من أجل الفوز، لأن التعادل لن يساعد أياً منهما.

البحث عن أهداف

يظل الاسباني بيب جوارديولا، في حيرة من أمره بشأن رحلة مانشستر سيتي السيئة إلى ملعب توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي، ورغم التسديد 22 كرة ضد توتنهام، إلا أن السيتي فشل في التسجيل، وخسر 0-2 أمام متصدر الدوري، وربما يكون التعاقد مع فيران توريس في الصيف الماضي، مفيداً لآمال سيتي في تحقيق الأهداف أمام أولمبياكوس الأربعاء، بعدما سجل هدفاً في مباراتهما الأولى، كما سجل ثلاثية خلال فترة التوقف الدولية لإسبانيا، مساهماً في فوزها الكبير على ألمانيا.

كتابة التاريخ

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب، تأكيد هيمنته الأوروبية هذا الموسم، ويتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من 3 مباريات، ويواجهون اليوم، المتعثر ريد بول سالزبورج، والذي تغلب عليه 6-2 في المباراة الأولى، مما يرشحهم لإعادة كتابة التاريخ، وتمديد سلسلة انتصاراتهم المتتالية في دوري أبطال أوروبا إلى 15 مباراة، ليواصل تحطيم هذا الرقم، والذي كان مسجلاً من قبل باسم ريال مدريد بعشرة انتصارات متتالية في موسم 2014 ـ 2015.

ويفتقد البايرن لاعبين رئيسيين للإصابة، وهما ألفونسو ديفيز وجوشوا، ولا يزال عليه تحقيق فوز آخر للتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة، وحتى إذا صمد سالزبورج بقوة، فقد أثبت بايرن أنه قادر على تحطيم الفرق في نهاية المطاف، حيث سجل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، في آخر 15 دقيقة في كل مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة في تسجيل الأهداف الأوروبية.

خروج محرج

بعد اقترابه من الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي، وجد باريس سان جيرمان نفسه في خطر الخروج من دور مجموعات البطولة حالياً، وفي طريقهم هذا الأسبوع، سيكون عليهم اجتياز لايبزيج الألماني، والذي سبق وخسر أمامه الفريق الفرنسي 1-2 في الدور الأول، وتبدو المباراة حاسمة في استمرار منافساته في التأهل عن المجموعة السادسة.

حققت المجموعة الثانية، أكبر قدر من المفاجآت، بعدما تقدم بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة، قبل شاختار دونيتسك، وخلفهما يقاتل ريال مدريد وإنتر ميلان من أجل الحصول على النقاط، وكان بوروسيا في حالة تأهب في هذه البطولة بتسجيل 10 أهداف من مبارياتهم الثلاث الأولى، وستكون مباراة بوروسيا وشاختار، مؤثرة إلى حد كبير في الصراع الدائر في تلك المجموعة على التأهل

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