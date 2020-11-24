رونالدو يقترب من افتتاح فندقه الجديد في مدينة مانشستر الإنجليزية

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي من افتتاح فندقه الجديد في مدينة مانشستر الإنجليزية، لينافس زملائه القدامى في فريق مانشستر يونايتد، ريان جيجز وجاري نيفيل، اللذان يمتلكان فنادق فاخرة في المدينة الإنجليزية.

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على تصريح تخطيط لبناء "فندق عصري راقي" مكون من 11 طابقًان في مدينة مانشستر الإنجليزية.

ومن المقرر افتتاح الفندق الخاص بالنجم كريستيانو رونالدو في مدينة مانشستر في عام 2023، وسيضم 150 غرفة بالإضافة إلى صالة بار في الطابق الأرضي وتراس على السطح مفتوح للجمهور والضيوف.

سيضع ذلك الفندق النجم رونالدو في منافسة مباشرة مع جاري نيفيل وريان جيجز، اللذين يمتلكان بشكل مشترك فندقين في المدينة، وقاموا أيضًا بشراء بورصة الأوراق المالية المدرجة في الدرجة الثانية منذ ثماني سنوات مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني قبل استثمار حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في تجديدها لافتتاحها عام 2019.

سيكون فندق رونالدو في الحي الشمالي العصري بمانشستر، وقد وُصف بأنه "أربع نجوم ".

قال المهندسون المعماريو ، الذين قدموا عرض تخيلى للفندق، إنه سيكون له "تصميم جريء ومميز يشير إلى الطابع الفريد لمنطقة الحفظ من خلال أبعادها المادية واللون والواجهة".

أعلنت مجموعة الفنادق: "لا يمكن أن يكون الأمر أكثر ملاءمة - بعد كل شيء ، هذه هي المدينة التي بدأ فيها كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية في مان يونايتد في عام 2003 وحيث استخدم الرقم 7.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز