8 حبات لوز وطعام بـ«الجرام» سر تألق إبراهيموفيتش

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، مهاجم إيه سي ميلان، أكبر لاعب يسجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي، في أول 8 مباريات، وظهرت علامات التعجب على سر حفاظه على لياقته البدنية والعضلية في عمره، وتم الكشف عن خضوع اللاعب لبرنامج غذائي مشدد، يتناول فيه الطعام بالجرام بناءً على حساب معقد أعده طاهي شخصي، وأبرز ما فيه حظر كامل ومشدد على المعكرونة والآيس كريم.

وساعد هذا النظام إبراهيموفيتش، جنباً إلى جنب مع ممارسة فنون الدفاع عن النفس، في الحفاظ على وزنه وجسمه، والتألق في هذا السن الكبير، ليقدم أفضل موسم له منذ عدة سنوات، ويتصدر ميلان قائمة الدوري الإيطالي بدون هزيمة حتى الآن في موسم 2020-2021، رغم أن المهاجم السويدي نادراً ما يذهب إلى صالات الألعاب الرياضية.

وأحرز إبراهيموفيتش هدفين في مرمى نابولي ليلة الأحد الماضي، ليساعد ميلان على تعزيز الصدارة، لكن هناك إحصائيات أكثر إثارة للاهتمام تظهر تأثير اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا على حظوظ ميلان هذا الموسم، إذ أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن إبراهيموفيتش ثالث أسرع لاعب في الدوري هذا الموسم، رغم كونه أحد أكبر اللاعبين سناً.

وأحد أسباب بقاء إبراهيموفيتش في حالة جيدة على الرغم من عمره، هو خطته الغذائية، والتي تمت مقارنتها بزميله في الدوري الإيطالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فالمهاجم السويدي دقيق في نوع الطعام الذي يأكله وكمية الطعام التي يستهلكها.

ووفقاً لموقع «جي كيو إيطاليا»، فإن إبراهيموفيتش لديه وزن لكل عنصر غذائي يأكله على مقياس محدد، مع قياس كل ما يتناوله بالجرام، والأطعمة الشائعة التي يأكلها هي اللحوم البيضاء والمجففة، والخضروات الطازجة، وتم استبعاد الأطعمة المجمدة والآيس كريم والمعكرونة.

وبشكل عام، يتطلب نظامه الغذائي قدراً كبيراً من الكربوهيدرات، على الرغم من أنه يميل إلى الحصول على هذه الكمية من الحبوب بدلاً من المعكرونة، والتي غالباً ما تكون خياراً شائعاً بين لاعبي كرة القدم، كما أنه لديه أيضاً طاه شخصي، وتعود هذه الطريقة في تحضير جسده، إلى الفترة الأولى التي قضاها في الدوري الإيطالي في يوفنتوس، حيث رحب بالنصيحة التي قدمها له اختصاصيو التغذية الإيطاليون الذين أمروه بتناول ثمانية حبات لوز يومياً، بسبب غناها بالمغنيسيوم والدهون الجيدة.

ومع ذلك، كافح النجم السويدي في كثير من الأحيان للحفاظ على نظامه الغذائي في الأندية الأخرى التي لعب فيها، مما أدى غالبًا إلى خلافات بينه وبين كبار أخصائي التغذية، وفي باريس سان جيرمان، نشب خلاف بينه وبين طاهي النادي، حول عدم وجود فواكه وخضروات طازجة في ملعب التدريب، وأدعى الطاهي وقتها أن ميزانية التغذية المحدودة بالنادي لا تستطيع تحمل برنامجه الغذائي، ولم يكن العذر كافياً لإبراهيموفيتش، وأمر الشيف مساعديه بجمع الفاكهة والخضروات من سوق الطعام المحلي بالقرب من ملعب التدريب.

ولا يحب زلاتان العمل في صالة الألعاب الرياضية، ولكنه يمارس تدريبات الفنون القتالية، وأبرزها مع مدرب التايكواندو نيلسون داماسينا، لأنه ليس من المعجبين بممارسة التمارين في الصالات الرياضية، وبدلاً من زيادة عضلاته في صالة الألعاب الرياضية، يعتقد اللاعب أن التايكواندو أفضل في تحسين مرونة عضلاته، بما يتناسب مع كونه لاعب كرة قدم.

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