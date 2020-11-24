محمد صلاح ينشر أول صورة وتعليق بعد شفائه من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أول تعليق وصورة بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ووجه صلاح الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تكريمه قبل عدة أيام، ونشر صورة علي حسابه في انستغرام وعلق قائلا، "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت نتيجة الفحص الاخير لفيروس كورونا الأخير لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية .

وأشارت الوزارة إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.

وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتي النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرة إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز