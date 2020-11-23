تطور تكنولوجيا كرة القدم الأرجنتينية في أكاديمية «أفا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبر جييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة المعاهد التكنولوجية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن سعادته بما رآه من تطبيق التجربة الأرجنتينية من خلال أكاديمية (أفا)، بعد الزيارة التي قام خلال الفترة الماضية والتي يتم تطبيقها على المراحل السنية تحت 8 و10 و12 و14 سنة.

وقال المهندس عمر المصري، المدير العام لأكاديمية هيتس المستضيفة لأكاديمية (أفا) بدبي، إن توفوني أبدى انطباعاً إيجابياً للغاية عن أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني «آفا»، مؤكداً أنه شاهد عملاً منظماً للغاية.

وأضاف عمر: «استخدام التكنولوجيا الأرجنتينية رفع كثيراً من المستويات، ونقوم حالياً بتحليل كل ما يخص اللاعبين، وفي الفترة الماضية كنا في مرحلة التجارب، ومن خلال التكنولوجيا اكتشفنا أن هناك بعض التقصير مثلاً في مراكز معينة في أرض الملعب، وبالتالي يتم العمل على كيفية علاجها من خلال طريقة اللعب».

وتابع: «كما تم كشف الكثير من العيوب في أداء اللاعبين الصغار، وهذه التقنية متواجدة معنا من شهر واحد فقط، وهي تكنولوجيا مقسمة إلى 3 أقسام ولدينا أرجنتيني حالياً لتقييم التجربة والمرحلة الحالية».

وقال عمر المصري: «أثبتت الفترة التجريبية النجاح الكبير، ونحن بعد كل مباراة نجتمع باللاعبين للحصول على التقرير الكامل عن كل تحركاتهم في الملعب بالأرقام، وهذه الأمور تدفع اللاعبين إلى التنافس فيما بينهم، وهناك ارتياح كبير بين أولياء الأمور للنجاح الحالي لهذه التجربة».

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