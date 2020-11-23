الأسطورة أندرتيكر «يرقد في سلام»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ودع أندرتيكر، النجم الأسطوري لـ«WWE»، عالم الحلبات والجماهير خلال مهرجان «سيرفايفر سيريز»، والذي أقيم فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل أندرتيكر إلى الصالة على طريقته المهيبة وسط هتافات صاخبة من الجماهير عبر الشاشات، وتحدث أمامهم حول شخصيته، وقال إنه قد حان الأوان لأن «يرقد أندرتيكر في سلام».

كما تحدث فينس مكمان، رئيس مجلس إدارة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE»، عن تاريخ الأسطورة المعتزل وكيف غير من وجه المصارعة الحرة في الثلاثين عاماً الماضية، مضيفاً بأن إرث أندرتيكر سيبقى إلى الأبد.

وكان أندرتيكر قد أعلن عن اعتزاله شهر يونيو الماضي خلال الفيلم الوثائقي «الرحلة الأخيرة»، قائلاً: «إنه الوقت المناسب للرحيل عن الحلبة، ليس لدي حافز ولا شيء أثبته مرة أخرى أو إنجاز أجري خلفه».

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