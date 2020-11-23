إيفرا: ليفربول ليس فريقاً كبيراً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار الفرنسي باتريس إيفرا النجم السابق لمنتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، جدلاً واسعاً بعد تصريحات قلل فيها من فريق ليفربول، بتأكيده أنه ليس أحد أكبر الفرق الإنجليزية رغم إنجازاته، وآخرها تحقيق الرقم القياسي الجديد، بالمحافظة على سجله خالياً من الخسارة على أرضه، بتحقيقه الفوز على ليستر 3 - 0 أمس، ليتساوى في النقاط مع توتنهام على قمة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

وأدى الانتصار على ليستر، إلى تمديد مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم على أرضه إلى 64 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي للنادي، والذي سجله قبل 40 عاماً.

وقال النجم الفرنسي السابق لشبكة «سكاي سبورتس»: «نحن بحاجة إلى الهدوء، إنها 9 مباريات فقط، وسأطلق عليهم اسم «فريق رائع» عندما يفوزون بثلاثة ألقاب دوري على التوالي، وإذا لم يفوزوا هذا العام، فلن أصفهم بالفريق المذهل، والأمر كله يتعلق بالثبات والفوز بالدوري عاماً بعد عام، وعلى الأقل يفوزون بثلاث بطولات متتالية، وعندها نطلق عليهم اسم فريق ليفربول الرائع».

كما أيد السويدي فريدي ليونجبرغ، الذي فاز بلقب الدوري مرتين في آرسنال عامي 2002 و2004، رأي إيفرا، وقال: «ليفربول الحالي ليس أفضل فريق للنادي، إنه نادٍ رائع ورائع وأقول إنه أفضل فريق مقارنة بتاريخ وفريق آخر، ولكني لا أعتقد أن هذا عادل».

وحقق ليفربول لقبه الأول في «الدوري الإنجليزي الممتاز» في يوليو الماضي، منهياً انتظاراً دام 30 عاماً للفوز بلقب الدوري في إنجلترا، وكان هذا هو لقب الدوري التاسع عشر لنادي ميرسيسايد بشكل عام، متأخراً بفارق لقب وحيد عن مانشستر يونايتد الذي حصل على 20 لقباً، وكان آخر مرة فاز فيها «الريدز» بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 1981 و1984.

فيما كان إيفرا جزءاً من فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون عندما فاز باللقب ثلاث مرات على التوالي بين عامي 2006 و2009، لكنه يعترف أن ليفربول سيكون منافساً على اللقب لسنوات مقبلة، وأضاف اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً: «ليفربول يرسل إشارة قوية إلى منافسيه على اللقب، وهو الآن أقوى، وسيكون منافساً قوياً».

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