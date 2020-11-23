كلوب يؤكد مشاركة صلاح أمام أتالانتا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول،أن النجم المصري محمد صلاح، سوف يعود للتدريبات اليوم الاثنين، وسيشارك أمام أتالانتا، بعد سلبية نتيجة الفحص الأخير.

وأبدى كلوب سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة، مساء الأحد على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قدم لاعبوه أداء قوى للغاية.

وقال كلوب "الأهداف الغزيرة التي سجلناها اليوم أمام فريق قوي بحجم ليستر سيتي، دليل على المستوى القوي الذي قدمه الفريق طوال الـ 90 دقيقة، كما أن الأداء الدفاعي كان جيدا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز