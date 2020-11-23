ليفربول لا يقهر في انفيلد ويسقط ليستر بالثلاثة في غياب صلاح

المصدر: أ ف ب

رفع ليفربول رقمه القياسي في عدد المباريات التي لم يهزم فيها على ارضه في الدوري المحلي الى 64، بتغلبه على ليستر سيتي 3-صفر ضمن مباريات المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم أمس الاحد التي انتزع فيها ارسنال تعادلا سلبيا محظوظا مع ليدز يونايتد، في حين استعاد ايفرتون نغمة الانتصارات على حساب فولهام.

ولحق ليفربول بتوتنهام المتصدر، وكلاهما يملك 20 نقطة لكن الاخير يتفوق بفارق الاهداف (12 مقابل 5)، في حين فشل ليستر في استرداد الصدارة وتراجع الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف وراء تشلسي.

على ملعب "انفيلد"، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في ارضه على مدى 64 مباراة وتحديدا منذ سقوطه امام كريستال بالاس 1-2 في 23 ابريل عام 2017، اي اكثر من ثلاث سنوات ونصف، بفوزه على ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 بثلاثية نظيفة، محققا رقما قياسيا شخصيا جديدا.

وللمفارقة، كان ليفربول حقق سلسلة من 63 مباراة من دون هزيمة في الفترة من شباط/فبراير 1978 وديسمبر عام 1980 قبل ان يسقط امام... ليستر سيتي في يناير عام 1981.

خاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه المصري محمد صلاح الذي اصيب بفيروس كورونا المستجد اثر تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات امم افريقيا 2021 وتحديدا بعد حضوره حفل زفاف شقيقه.

بدأ ليفربول المباراة بقوة وسدد السنغالي ساديو ماني كرة رأسية بعد مرور 4 دقائق من ركلة ركنية في الشباك الخارجية (4). ثم مرر ماني كرة امامية باتجاه البرتغالي ديوغو جوتا فاطلقها قوية من داخل المنطقة لكن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل كان لها بالمرصاد (8). ثم ابطل شمايكل مفعول كرة صاروخية اطلقها جوتا من مشارف المنطقة (13).

استمر ليفربول في فرض افضليته ثم جاء هدف التقدم بواسطة النيران الصديقة عندما حاول المدافع الايرلندي جون ايفانز تشتيت الكرة برأسه من ركلة ركنية فحولها خطأ داخل شباكه (21).

وكاد ليستر يرد بعد دقيقة واحدة عندما مرر جايمي فاردي كرة عكسية داخل المنطقة باتجاه اشلي بارنز لكن الاخير فشل في ايداعها الشباك.

وتابع ليفربول افضليته ونجح في اضافة هدف ثان حمل توقيع جوتا الذي انسل من وراء مدافعي ليستر وسدد الكرة برأسه داخل الشباك بعد مجهود فردي من الاسكتلندي اندي روبرتسون على الجهة اليسرى (41). وبات جوتا اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في اول اربع مباريات بيتية له على التوالي في صفوف الفريق الاحمر بحسب احصائية "اوبتا" العالمية.

وكاد ليفربول يضيف الهدف الثالث عندما انفرد ماني بشمايكل لكن الاخير وقف لمحاولته بالمرصاد من دون ان يلتقطها ليشتت المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا الكرة برأسه قبل تجاوزها الخط (53). وتلاعب جوتا باحد مدافعي ليستر واطلق كرة قوية ابعدها شمايكل (57).

وتخلص البرازيلي فيرمينو من احد مدافعي ليستر وسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم الايمن وارتدت الى ماني الذي سددها صدها شمايكل ثم ارتطمت بالعارضة مجددا، قبل ان يسيطر عليها الحارس الدنماركي (78). لكن شمايكل وقف عاجزا عن رأسية فيرمينو الذي استغل ركلة ركنية ليضيف الهدف الثالث (86).

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