إصابة بيكيه وروبرتو تصدم «البارسا»

المصدر: مدريد - أ ف ب

تعرض جيرار بيكيه نجم برشلونة لإصابة خطيرة بركبته، ويتوقع غيابه عن الملاعب لشهرين على الأقل، كما أصيب الظهير الأيمن سيرجي روبرتو، بتمزق عضلي بفخذه سيبعده عن الملاعب نحو شهرين، وتشكل إصابة اللاعبين صدمة كبيرة لـ«البارسا» ومدربه كومان.

وخرج بيكيه «33 عاماً و103 مباريات دولية» باكياً في الدقيقة 61 من مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد (صفر - 1) في الدوري، إثر التحام مع الأرجنتيني أنخيل كوريا.

وأكد برشلونة في بيان «أظهرت الفحوص تعرض بيكيه لالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى».

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