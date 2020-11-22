السيتي يستعد لمضاعفة راتب جيسوس الأسبوعي لإقناعه بالتجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد مانشستر سيتي، لمضاعفة راتب لاعبه جابرييل جيسوس، لتشجيعه على تجديد عقده، بعدما قام النادي بتجديد عقد المدرب الاسباني بيب جوارديولا، لمدة عامين، وحتى عام 2023.

ووقع جيسوس صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني في يناير 2017، ولعب 104 مباراة مع "مان سيتي"، كما ستتم زيادة راتب رحيم سترلينغ، والبالغ حالياً 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، فإن زيادة راتب جيسوس، جزء من خطة السيتي لربط أفضل لاعبيه قبل المرحلة المقبلة مع جوارديولا، خاصة مع تألق اللاعب اللافت، وتسجيله 43 هدفاً، ومساهمته في تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

وبالإضافة إلى جيسوس، يعتقد أن هناك محادثات ناجحة حول مستقبل كيفن دي بروين، وأنه من المتوقع أن يوقع عقداً بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليستمر حتى عام 2025.

ويضيف التقرير أن صفقة رحيم سترلينج الحالية البالغة 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ستزداد لضمان بقاء نجم إنجلترا مع النادي خلال سنوات الذروة في مسيرته، وساهم ستيرلينغ بعشرة أهداف في الموسم الأول للمدرب، وكان له تأثير دائم منذ ذلك الحين.

وفي مواسمه التالية، عاد سترلينغ وسجل 23 و25 و31 هدفاً، وفاز بلقبين في الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 كؤوس الدوري، وتتجلى أهميته بالنسبة للسيتي في حقيقة أنه شارك في كل مباراة من مبارياتهم حتى الآن هذا الموسم، بدءًا من 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و7 من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 5 أهداف هذا الموسم، ولعب 4 تمريرات حاسمة للسيتي.

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