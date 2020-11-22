رونالدو يشارك في حملة مكافحة العنف ضد المرأة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى وجه علامة حمراء، أسوة بزملاءه لاعبي يوفنتوس، وباقي لاعبي ومدربي وحكام الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والذين وضعوا العلامة ذاتها على وجوههم، دعماً لحملة مكافحة العنف ضد المرأة في إيطاليا، وهي الحملة التي تدعمها رابطة الأندية الإيطالية.

والجدير بالذكر، أن رونالدو سجل ثنائية في شباك كالياري أمس السبت، ليقود يوفنتوس إلى الفوز بهدفين دون مقابل، ويتساوى مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في رصيد 8 أهداف بدوري هذا الموسم، ليستمر اللاعبان في التألق وتحدي التقدم في العمر.

فيما أشعل رونالدو بهدفيه أمس، السباق على جائزة الحذاء الذهبي في القارة الأوروبية هذا الأسبوع، خاصة بعد صعود لاعبين كبار إلى المراكز الأولى، ومطاردتهم لمهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، والذي يتربع على الصدارة، ولكنه فشل في هز شباك المرمى في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن، مما سمح لمهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، لتقليص الفارق معه بعد تسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى هيرتا برلين.

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