موكوكو أصغر لاعبي الدوري الألماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح نجم بروسيا دورتموند، يوسف موكوكو، أصغر لاعب في الدوري الألماني على الإطلاق، بعد خروجه من مقاعد البدلاء في الدقيقة 85 أمس السبت، ليشارك لأول مرة في عمر 16 عاماً ويوم واحد فقط، ويساهم في فوز فريقه على هيرتا برلين 5-2.

وسمح لموكوكو باللعب بعد حكم جديد صدر هذا الموسم يسمح للاعبين بالظهور في الدوري الألماني عندما يبلغون من العمر 16 عاماً فقط، إذ كان عليهم سابقاً أن يبلغوا من العمر 16 عاماً وستة أشهر، قبل أن يتمكنوا من الظهور مع الفريق الأول للمحترفين.

ويقول إيرلينج هالاند (20 عاماً)، نجم بروسيا دورتموند، أنه أكبر موهبة في العالم بالوقت الحاضر، وأضاف لشبكة "إسبن"، أمام موكوكو مسيرة مهنية كبيرة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ذا صن"، كان أصغر لاعب سابقاً يلعب في الدوري الألماني، هو نوري شاهين، والذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً و11 شهراً ويوم واحد، عندما لعب مع دورتموند ضد نورنبرج في 2005.

وأنضم موكوكو، إلى دورتموند من سانت باولي في عام 2016، وبعد تألقه في الدوري الألماني تحت 17 سنة، وعمره 13 عاماً، انتقل إلى تشكيلة تحت 20 عاماً الموسم الماضي، وشارك فريقه التتويج بالدوري الألماني للشباب. وفي سن 14 سنة، سجل 6 أهداف، وساهم في فوز فريقه بنتيجة 9-2 على فوبرتالر إس في، ليصبح أصغر لاعب يلعب ويسجل في دوري الشباب الألماني، كما سجل 3 أهداف في 4 مباريات مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاماً.

وسجل موكوكو 90 هدفاً مذهلاً في 56 مباراة مع فريق دورتموند تحت 17 عاماً، وسجل 47 هدفاً في 25 مباراة مع فريق تحت 19 عاماً.

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