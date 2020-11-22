منتخب أوروغواي ضحية «حفل شواء»

المصدر: مونتيفيديو - أ ف ب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في صفوف منتخب أوروغواي لكرة القدم إلى 16 إصابة بعد ثبوت إصابة قائد الفريق دييغو غودين عقب عودته إلى ناديه كالياري الإيطالي، ويبدو أن المنتخب كان ضحية حفل شواء، شارك فيه 9 لاعبين، حيث ثبتت إصابة 5 لاعبين بالفيروس، بعدها.

وأبدى دانيال ساليناس وزير الصحة في أوروغواي انزعاجه من صورة للحفل، انتشرت على موقع «تويتر»، مطالباً بتوضيحات من اتحاد الكرة لعدم احترام البروتوكولات الصحية، فيما تنتظرالحكومة تفسيرات مقنعة من الاتحاد.

وجاء الكشف عن الإصابات تباعاً مع خوض المنتخب مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022، وأكد نادي أتلتيكو مدريد غضبه الشديد لإيجابية فحص مهاجمه لويس سواريز، الوافد حديثاً من برشلونة، حيث غاب عن مباراة منتخب بلاده مع البرازيل بسبب الفيروس، وانتقد إنريكي سيريسو رئيس النادي تراخي اتحاد أوروغواي في إجراءاته.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن رابطة الدوري تعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي «فيفا».

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