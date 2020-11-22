تشلسي يتصدّر «البريميرليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

تصدر تشلسي الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» بالفوزعلى مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 - صفر في الجولة التاسعة للبطولة، سجل الهدفين الأرجنتيني فيديريكو لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة العاشرة وابراهام «ق 65».

وهو الفوز الثالث توالياً لتشلسي ،رفع رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع ليستر سيتي، المتصدر، والذي يحل ضيفاً على ليفربول في قمة خاصة اليوم.

ويواجه تشلسي فريق رين الفرنسي الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وخسر أستون فيلا أمام ضيفه برايتون 1 /‏‏ 2 ، وتجمد عند 15 نقطة مضيعاً فرصة المزاحمة على الصدارة.

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