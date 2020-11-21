زاراغوسا: فخور بلاعبي شباب الأهلي في الشوط الثاني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، عن فخره بما قدمه لاعبيه خلال الشوط الثاني من مباراتهم أمام الجزيرة، رغم الخسارة 3-5 في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وقال: "لم نكن في مستوانا المعهود بالشوط الأول، وتحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين، ودفعنا في بداية الشوط الثاني باللاعب أحمد العطاس، للعب بمهاجمين في المقدمة، كما أدخلنا أحمد خليل للعب بمهاجمين، وخلفهما العطاس".



وأضاف: "أنا فخور جداً باللاعبين وجهدهم ومحاولتهم للتسجيل خلال الشوط الثاني، والجزيرة سدد 7 تسديدات وسجل 5 أهداف، ونحن سددنا 23 كرة، ومنها 7 في المرمى، وسجلنا 3 أهداف".

وأختتم قائلاً: "الواضح أن الشوط الأول كان للجزيرة، وكنا بعيدين تماماً عن مستوانا، والشوط الثاني كان لنا وسيطرنا على مجريات اللقاء، ولكن في النهاية فاز الجزيرة".

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