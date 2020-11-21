تشلسي يواصل صحوته ويتصدر مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

واصل تشلسي صحوته وتصدر مؤقتاً بفوزه الثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-صفر السبت على ملعب "سانت جيمس بارك" في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وسجل الأرجنتيني فيديريكو فرنانديس (10 خطأ في مرمى فريقه) وتامي أبراهام (65) الهدفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي والخامس هذا الموسم فرفع رصيده الى 18 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا بفارق الاهداف من ليستر سيتي الذي يحل ضيفاً على ليفربول الأحد في ثاني قمة في هذه المرحلة بعد توتنهام ومانشستر سيتي اللذين يلتقيان لاحقاً.

وأكد النادي اللندني الذي حقق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات، استعداده الجيد لمواجهة مضيفه رين الفرنسي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، مني نيوكاسل بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان تشلسي الطرف الافضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه هز الشباك أكثر من مرتين.

وكاد المهاجم الالماني تيمو فيرنر يفتتح التسجيل من تسديدة زاحفة من داخل المنطقة ابعدها الحارس كارل دارلو الى ركنية(4).

وكاد ابراهام يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من المغربي حكيم زياش ابعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (9).

واستغل تشلسي الركنية لافتتاح التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما مرر مايسون ماونت كرة عرضية أمام المرمى تابعها المدافع فرنانديس بالخطأ في مرمى فريقه (10).

وأهدر فيرنر فرصة توجيه الضربة القاضية لتشلسي عندما انتزع الكرة من المدافع فرنانديس وتوغل داخل المنطقة منفرداً بالحارس دارلو لكنه فضل تمريرها الى زياش بدل التسديد داخل المرمى فتدخل الدفاع وأبعد الخطر (52).

وعوض فيرنر بعد 12 دقيقة عندما قاد هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب ومرر كرة إلى ابراهام المتوغل داخل المنطقة فسددها بيمناه على يسار الحارس (65).

ويلعب لاحقا أيضا أستون فيلا مع برايتون، ومانشستر يونايتد مع وست بروميتش ألبيون.

ويلتقي الأحد أيضا فولهام مع إيفرتون، وشيفيلد يونايتد مع وست هام، وليدز يونايتد مع أرسنال، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاءي بيرنلي مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع ساوثمبتون.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز