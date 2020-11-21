هدم ملعب توتنهام "وايت هارت لين" بعد 46 عاما من الذكريات

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت أعمال هدم ملعب وايت هارت لين الخاص بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، بعد افتتاح الملعب الجديد، ورغم الإمكانيات والرفاهية الموجودة بالملعب الجديدة، إلا أن مشاعر الحزن سيطرت على مشجعي "السبيرز" عندما بدء هدم الملعب الذي يحمل ذكريات 46 عاما.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن توتنهام بدأ هدم ملعبه "وايت هارت لين" الذي بني عام 1974، ويحمل ذكريات ومشاعر محبي النادي لفترة تقرب من الـ 50 عاما، وأن جدران الملعب إذا كان بإمكانها الحديث ستروي الكثير من الحكايات عن الملايين من المعجبين الذين تسللوا تحتها، يحلمون بالمجد وسيتذكرونه لبقية حياتهم.

وكان ملعب وايت هارت لين قد استضاف العديد من المباريات المهمة في الماضي، حيث كان أهم اللقاءات التي أقيمت عليه نهائيات كأس أوروبا، بين ليفربول وبرشلونة - مرتين - وبايرن ميونيخ، والعديد من ذكريات إنجلترا، جيدة وسيئة، أبرزها نهائي يورو 96.

يذكر أن توتنهام افتتح ملعبه الجديد في أبريل 2019، وتم نقل مباريات السبيرز من ملعب وايت هارت لين لملعب توتنهام الجديد بعد الافتتاح مباشرة.

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