عقوبة سرية تنتظر محمد صلاح عقب عودته إلى ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت تقارير صحفية، إلى عقوبة منتظرة على محمد صلاح النجم المصري من إدارة نادي ليفربول، بعد اختراق قواعد التباعد الإجتماعي، في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذى كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"المقربة من النادي، على لسان الألماني يورغن كلوب، إن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادي، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وكان الدولي المصري محمد صلاح، قد حضر إلى القاهرة للإنضمام إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي توغو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وقبل التوجه إلى معسكر الفراعنة حضر زفاف شقيقه برفقة محمد النني نجم أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه، ثم يتم ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها قبل بدء التدريبات مع المنتخب الوطني المصري.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات شديدة بعد حضور حفل زفاف شقيقه بدون الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول، قد علق على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً ""سيعود محمد صلاح، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام في الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام ".

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