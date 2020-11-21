رودريغيز: العلاقات ممتازة ومحترمة داخل منتخب كولومبيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى جيمس رودريغيز، أي اتهامات بسوء المعاملة أو الجدال أو القتال مع زملائه في المنتخب الكولومبي لكرة القدم، بعد التقارير التي انتشرت خلال الأيام الماضية، عن وجود خلاف بينه وبين أعضاء منتخب بلاده بقيادة المدرب كارلوس كيروش، بعد هزيمة كولومبيا 6-1 أمام الإكوادور، في تصفيات كأس العالم.

وكانت التوترات قد زادت داخل المنتخب الكولومبي حسب ما أشارت صحيفة "ماركا"، بعد الهزيمة 0-3 على أرضه أمام أوروغواي يوم الجمعة الماضي، وتصاعد الضغط بعد الخسارة الكبيرة أمام الإكوادور.

وكتب رودريغيز في بيان: "أنا أدحض بشدة أي معلومات تتعلق بالمعاملة السيئة أو العدوانية أو الخلافات مع لاعبين آخرين من المنتخب الكولومبي، ونعم النتائج لم تكن كما توقعنا، لكن العلاقة ممتازة ومحترمة".

وأضاف: "لم يكن هناك أي نزاع بين أعضاء غرفة الملابس، والمسؤولون عن إنشاء هذه القصص الكاذبة يعملون على تشجيع الفتنة والفوضى حول أسمي، ولهذا سأتخذ الإجراءات القانونية عند الضرورة".

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