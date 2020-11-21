رسمياً.. هالاند الفتى الذهبي لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد فى العالم، ومنحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية إيرلينج هالاند موهبة بوروسيا دورتموند جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب صاعد فى 2020، بعد عملية تصويت مكثفة بين كوكبة من المواهب الشابة.

وأضافت الصحيفة أن إيرلينج هالاند موهبة بوروسيا دورتموند حصل على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب صاعد في 2020، بعد التفوق على مجموعة من النجوم الشابة، وعلى رأسهم زميله جادو سانشو، وأنسو فاتي (برشلونة)، وماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، وفينيسيوس جونيور ورودريجو ثنائي ريال مدريد.

وتمنح صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عاماً سنوياً.

ومن المقرر أن يتم منح النرويجي إيرلينج هالاند موهبة بوروسيا دورتموند الجائزة في تورينو 17 ديسمبر المقبل.

وكان جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد قد حصل على الجائزة 2019، ومن قبله ماتياس دي ليخت (2018)، كيليان مبابي (2017).

جدير بالذكر أن إيرلينج هالاند، شارك مع بوروسيا دورتموند في 6 مباريات بالدوري الألماني، وأحرز 6 اهداف وصنع هدفين، فيما لعب 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا وأحرز 4 اهداف.

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