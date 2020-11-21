حكم قضائي بتعويض 162 مشجعا بسبب كريستيانو رونالدو

المصدر: وكالات

تسبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن مباراة ودية لفريقه في عام 2019 في صدور حكم قضائي بتعويض نحو 162 مشجع.

وكانت مباراة ودية أقيمت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في 26 يوليو 2019، بين يوفنتوس وفريق يضم نجوم الدوري الكوري.

وكان من المقرر مشاركة كريستيانو رونالدو في اللقاء، إلا أنه ظل على مقاعد البدلاء مما أثار غضب المشجعين الحاضرين في ملعب المباراة.

وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكما لصالح 162 من المشجعين الذين حضروا اللقاء وقاموا برفع دعوى قضائية ضد شركة ذا فاستا (The Fasta) التي نظمت المباراة الاستعراضية، بسبب غياب صاروخ ماديرا عن اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وكانت الشركة روجت للمباراة بزعم أن رونالدو سيلعب 45 دقيقة على الأقل، لكنه بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة، مما أثار غضب حوالي 65 ألف مشجع في استاد كأس العالم في سيول، ولجأ بعضهم إلى مقاضاة منظمي اللقاء.

وأصدرت المحكمة حكمها برد 50% من أسعار التذاكر، التي كانت تتراوح قيمتها بين 30 ألفا و400 ألف وون (27 و358 دولارا)، للمدعين، بالإضافة إلى 50 ألف وون (45 دولارا) لكل منهم.

يذكر أن هو ثاني حكم من نوعه يتعلق بهذا اللقاء، بعد أن أمرت محكمة في مدينة إنتشون (غرب سيول) الشركة المنظمة في فبراير الماضي بتعويض اثنين من الحضور بمبلغ 371 ألف وون (332 دولارا) لكل منهما للسبب ذاته.

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