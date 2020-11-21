ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا

المصدر: (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن لوكا يوفيتش مهاجم الفريق أصيب بفيروس كورونا.

وفي بيان مقتضب، أكد ريال مدريد أن نتيجة الفحص الذي خضع يوفيتش "22 عاما" صباح الجمعة، جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه أمام فياريال السبت.

وكانت فرصة يوفيتش كبيرة في بدء لقاء الريال، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات مع المنتخب الصربي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويفتقد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، لجهود مهاجمه كريم بنزيمة، والمدافعين سيرخيو راموس، وإدير ميليتاو، ولاعب خط الوسط كاسيميرو في المباراة أمام فياريال، بقيادة المدرب أوناي إيمري.

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