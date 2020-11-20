نيمار يعود إلى تشكيلة سان جيرمان لبضع دقائق أمام موناكو

المصدر: وكالات

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم والذي يواجه موناكو مساء اليوم الجمعة، بعد شفاءه من إصابة عضلية بفخذه ابعدته عن مبارتي منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا والأوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الأخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية.

وأعلن مدربه الألماني توماس توخل أمام وسائل الاعلام أنه سيمنحه "بضع دقائق" لخوض المباراة ضمن المرحلة 11 من الدوري.

لكن الأهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا، حيث يلاقي لايبزيغ الالماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.

كما عاد الى تشكيلة سان جيرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الإصابة.

لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الاسباني أندير هيريرا الذي تعرض لاصابة بربلة ساقه الخميس في التمارين، فيما يتابع الإيطالي ماركو فيراتي والارجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز