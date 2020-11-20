كومان: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة لأطول فترة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يريد أن يستمر أسطورة النادي ليونيل ميسي لأطول فترة في البارسا، ولكنه أشار إلى أن القرار في النهاية يتعلق بالأرجنتيني فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود مشكلة بين البرغوث وزميله بالفريق المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان كما ادعت الصحافة الاسبانية على مدار اليومين الماضيين.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتكيو مدريد: " علينا أن نحترم لاعبين أمثال ليو ميسي، بعد رحلة طويلة جدًا نسأله عن علاقته مع غريزمان هذا يُظهر قلة الإحترام، هذه محاولة من الصحافة لخلق الجدل، لم أرى أي مُشكلة بين ميسي وجريزمان".

وأضاف: " لست قلقا بشأن بعض الجماهير ضد غريزمان لأني أرى غريزمان سعيد جدًا ويحاول التحسن مثل أي لاعب"

وعن مستقبل ميسي علق قائلا: "لا أرى ميسي خارج النادي ولن أجيب على السؤال مرة أخرى، ميسي لديه عام في عقده، لا تقلق، انه مُستقبل ميسي وأتمنى أن يبقى، حتى الان هو لاعب برشلونة".

وعن مباراة أتلتيكو: " غدًا مباراة هامة ويجب أن نحقق نتيجة جيدة، الدوري طويل جدًا وهنالك عدة اشياء قد تحدث، أتلتيكو فريق كبير كل موسم ينافس على البطولات وعلينا الفوز".

ويحتل برشلونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسبانى "الليغا"، برصيد 11 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين، بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

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