غوارديولا مع سيتي حتى 2023

المصدر: لندن - أ ف ب

جدد المدرب الإسباني غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي عامين إضافيين وينتهي في يونيو 2023، بحسب ما أعلن النادي. وقال سيتي في بيان «منذ انضمام غوارديولا إلى مانشستر سيتي، قام بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد الفريق إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجلاً خلال هذه الفترة أرقاماً قياسية عدة».

ووصف خلدون المبارك خطوة تجديد العقد مع غوارديولا بأنها شهادة على شغف غوارديولا ونهجه الذكي الذي أصبح من نسيج كرة القدم التي نلعبها وثقافتنا كنادٍ وقال: واثقون من تحقيق المزيد من النجاحات، ونحن مغتبطون لأنه يشاطرنا الرؤية ذاتها ولأننا واثقون من قدرتنا سوياً على تحقيق المزيد من النجاحات، وكان من الطبيعي تجديد العقد بالنسبة إلى المشوار الذي قطعناه في العقد الأخير، إنه نتيجة الثقة والاحترام المتبادل بين غوارديولا وبين النادي.

وقال غوارديولا: منذ قدومي إلى مانشستر سيتي، شعرت بأني شخص مُرحب به من النادي والمدينة بحد ذاتها، اللاعبين، العاملين، أنصار النادي، شعب مانشستر والرئيس ومالك النادي.

وأضاف: منذ تعييني، حققنا الكثير سوياً، سجلنا أهدافاً، فزنا في مباريات وأحرزنا ألقاباً ونحن جميعاً نفتخر بهذه النجاحات.

وأوضح أن "الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحظى به أي مدرب، أنا أملك كل شيء للقيام بعملي وتشرفني الثقة فيّ، وتابع: التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا متحمس جداً لمساعدة سيتي على القيام بذلك.

ومع استمرار غوارديولا مع سيتي، ترتفع أسهم النادي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل. الجدير بالذكر أن غوارديولا فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من بايرن ميونيخ في عام 2016.

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