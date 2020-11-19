اجويرو وأوزيل ولينجارد صفقات رخيصة الثمن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبحث العديد من أندية كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا حالياً، عن لاعبين يصلون إلى نهاية عقودهم مع أنديتهم الحالية، ويصلحون للتعاقد معهم في الموسم المقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير القادم، وهناك بالفعل الآن 6 لاعبين، يمكن التعاقد معهم في صفقات يمكن وصفها بأنها ستكون "رخيصة الثمن".

وأولى هذه الصفقات، سيرجيو اجويرو، والذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2021، ويعتقد أن النجم الأرجنتيني يتجنب محادثات التجديد، مما يلفت انتباه الأندية التي تبحث عن خيارات إضافية جيدة، وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، أكثر من 250 هدفاً لنادي مانشستر، مما جعله أفضل هداف له على الإطلاق.

وثاني الصفقات، مسعود أوزيل، الغير مفضل في ارسنال، والمرجح أن يغادر النادي الإنجليزي قريباً، وربما يكون العائق الوحيد في التعاقد معه، في ظل حصوله على راتب فلكي يبلغ حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ولكن اللاعب الدولي الألماني، يبدو على استعداد لقبول أقل مقابل، للعودة للمشاركة في المباريات

وثالث الصفقات، الحارس أدريان، ولا يوجد العديد من حراس المرمى الاحتياطيين المؤهلين بشكل أفضل منه، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، ومع خبرة يمتلكها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وسيكون حارس المرمى الإسباني، بمثابة توقيع سهل لأي فريق يطارد عن حارس جيد، وينتهي بالفعل عقده في الصيف المقبل، وستكون له الحرية في التحدث إلى الأطراف الراغبة بالتعاقد معه.

والصفقة الرابعة، فابيان شار، والذي يعتبر الجوهرة الأقل شهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجزء أساسي من دفاع نيوكاسل يونايتد، ورغم أن المدافع السويسري يعاني حالياً من إصابة طفيفة، إلا أنه لعب دوراً رئيسياً في بقاء النادي في الدوري الإنجليزي على مدار الموسمين الماضيين، وينتهي عقده في نهاية يونيو 2021، ومع عدم قدرة المدير الفني ستيف بروس، ومالك النادي مايك آشلي، على الوفاء باتفاقية تمديد العقد حتى الآن، يكون شار في طريقه إلى الرحيل قريباً.

والصفقة الخامسة، جيسي لينجارد، والذي رغم عدم تحقيقه للنجاح مع مانشستر يونايتد، إلا أنه قادر على أن يكون لاعباً جيداً في نادي آخر، واللاعب البالغ من العمر 27 عاماً من سكان مانشستر، وبالتالي يحتاج إلى بعض الإقناع للانتقال إلى مدينة أخرى، ولكن مع عدم وجود علامة على تجديد العقد في أي وقت قريب، ستكون تلك المهمة أسهل لاجتذاب لاعب خط وسط منتخب إنجلترا.

وأخيراً، الصفقة السادسة، مامادو ساكو لاعب كريستال بالاس، وينتهي عقد مدافع باريس سان جيرمان وليفربول السابق في الصيف المقبل، ومع 29 مباراة دولية مع فرنسا، و7 سنوات من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، خياراً جيداً لتدعيم الخط الدفاعي لفريق جديد.

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