5 نجوم الأكثر انتصاراً في المواجهات الدولية..رونالدو يتفوق على تشافي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إنجازاً جديداً عندما تجاوز أسطورة إسبانيا، تشافي هيرنانديز، إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً لانتصارات دولية مع منتخبات بلادهم، والتي تضم العديد من الأسماء الكبيرة.

وأشار موقع "90 دقيقة"، إلى أن تلك القائمة يتصدرها الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي حقق 130 فوزاً من 178 مباراة خاضها مع منتخب إسبانيا، وذلك بعد قيادته لـ"الماتادور"، لتحقيق فوزاً قاسياً على المنتخب الألماني 6-0، ويرغب في الاستمرار مع منتخب بلاده وقيادته في كأس العالم 2022، مما يرشحه للحفاظ على صدارة تلك القائمة لسنوات طويلة قادمة.

ويلي راموس في القائمة، مواطنه الحارس إيكر كاسياس، والذي حقق 121 فوزاً مع منتخب اسبانيا، ويعتبر كسياس أحد أعظم حراس المرمى في العالم، وفاز مع "الماتادور" وناديه السابق ريال مدريد، بكل ما كان من الممكن أن يفوز به.

ثم يأتي كريستيانو رونالدو، في المركز الثالث بـ 101 فوز، ويعد أحد أعظم لاعبي الكرة، وشارك حتى الآن في 170 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، والذي قاده إلى بطولة أوروبا 2016، وكأس دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وفي المركز الرابع، اسباني ثالث هو تشافي هيرنانديز، والذي حقق 100 فوزاً من 133 مباراة لعبها مع "الماتدور"، ووصفه الكثيرون بأنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الإسبانية، ومن المؤسف أنه اعتزل هذه الرياضة ولا يمكنه الارتقاء أكثر في هذه القائمة.

وفي المركز الخامس، يأتي الاسباني أيضاً، أندريس إنييستا، والذي حقق 96 فوزاً مع منتخب بلاده، ولعب دوراً رئيسياً في كل نجاحات إسبانيا في السنوات الأخيرة، وأحرز هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2010 ضد هولندا.

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