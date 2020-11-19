إيطاليا الأقرب لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن إيطاليا الأقرب لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2021.

وتأهلت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا للدور نصف النهائي.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قواعد المسابقة تضمن لإيطاليا أن تكون البلد المضيف، بعد أن تأهلت على رأس المجموعة الأولى، ولكن سيتم تأكيد ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 3 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى قرعة نصف النهائي في نفس اليوم وبدون تصنيف.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي في 6 و7 أكتوبر 2021، بينما تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، والنهائي يوم 10 من الشهر ذاته.

وفي حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء لوقت إضافي من شوطين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال هو أول من توج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على هولندا 1-0 العام الماضي.

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