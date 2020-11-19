ميسي ينفجر.. سئمت من كوني سبب مشاكل برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أنه سئم من أن يتم تحميله مشاكل النادي الكاتالوني كل مرة، بعدما أبدى غضبه الشديد من تصريحات الوكيل السابق لزميله في الفريق أنطوان غريزمان، وفقاً لـ "العربية".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد تداولت فيديو لميسي بعد مباراة منتخب بلاده الأرجنتين ضد بيرو، فجر الأربعاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، رد خلاله على إيريك أولهاتس، الوكيل السابق للاعب غريزمان، الذي كان قد قال في وقت سابق: غريزمان وصل إلى ناد يعاني من مشاكل خطيرة، حيث يتحكم ميسي في كل شيء، إنه إمبراطور وملك في آن واحد، إنه نظام الأرهاب إما أن تكون معه أو أنتم ضده.

وانفجر ميسي لدى سؤال الصحافيين عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي، وقال: لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادي.

وكان ميسي قريبا من الرحيل عن النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأوضح أنه لم يكن سعيدا، قبل أن يقرر البقاء في "كامب نو" إلى نهاية عقده هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز