رغم الخسارة بسداسية.. المنتخب الألماني يجدد الثقة في لوف

المصدر: وكالات

قال مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف إن مدرب "المانشافت" يواخيم لوف ليس مهددا بفقدان منصبه رغم الخسارة 6-صفر أمام إسبانيا، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتعرضت ألمانيا لأسوأ هزيمة في مباراة رسمية بعد عرض رائع من لـ"الماتادور"، بينما شعر لوف بالصدمة ولم يكن بوسعه تبرير انهيار فريقه في إشبيلية وضياع فرصة التأهل لقبل نهائي دوري الأمم.

وعان المنتخب الألماني بوضوح هذا العام، وفاز ثلاث مرات في ثماني مباريات، لكن بيرهوف قال إن لوف سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا العام المقبل على الأقل.

وردا على سؤال حول استمرار لوف في منصبه حتى بطولة أوروبا، قال بيرهوف لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية "نعم بكل تأكيد. هذه المباراة لن تغير شيئا. لا نزال نثق في يواخيم لوف ولا شك في ذلك".

ونقلت رويترز عن مدير المنتخب الألماني قوله "مع المنتخب الوطني، يجب التفكير والتحليل من بطولة إلى أخرى. نريد أن نحقق أفضل شيء ممكن في بطولة أوروبا العام المقبل".

وكان من المفترض إقامة بطولة أوروبا في منتصف العام الجاري، لكن البطولة تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتاجت ألمانيا إلى التعادل فقط للتأهل لقبل نهائي دوري الأمم لكن الهزيمة منحت إسبانيا صدارة المجموعة والتأهل للدور الأخير.

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