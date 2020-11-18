توقعات بعودة الجماهير الإنجليزية للملاعب بعد 2 ديسمبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توقعت تقارير إعلامية، أن يسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب الكرة الإنجليزية بعد يوم 2 ديسمبر المقبل، بعد استئناف النشاط خلف أبواب مغلقة منذ يونيو الماضي، وسمح للجماهير بالدخول في مباراة ودية جمعت بين برايتون وتشيلسي كحدث تجريبي في أغسطس 2020.

ثم تم وضع الخطط في البداية لعودة الجماهير إلى الملاعب في أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ الخطط، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا.

وذكرت صحيفة "ذا ميل"، أن مسؤولين من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء، للسماح لبعض المشجعين بالعودة بعد رفع الإغلاق الوطني في 2 ديسمبر المقبل.

ويعتقد في البداية أنه لن يسمح للجماهير بالعودة إلا في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، حيث سيتم النظر في تصنيف المناطق ما بين المستويين الأول والثاني لمعدلات الإصابة.

وأصبحت كرة القدم في ملاعب فارغة، مشهدا مألوفا في العام الجاري، وفي الشهر الماضي، أطلقت حملة للمطالبة بالسماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، ووقع عليها حتى الآن 200 ألف مشجع، خاصة بعد السماح بعودة المتفرجين إلى أشكال أخرى من جوانب الترفيه، مثل السماح لقاعات السينما، باستضافة مشجعي كرة القدم، لمشاهدة المباريات.

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