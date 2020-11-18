راموس يتفق على التجديد عامين مع ريال مدريد

المصدر: إعداد - إيهاب زهدي

توصل اللاعب سيرجيو راموس، إلى اتفاق مبدئي على تمديد عقده لمدة عامين آخرين مع ريال مدريد، ليبلغ من العمر 37 عاماً في نهاية صفقته الجديدة مع النادي "الملكي".

والمعروف أن عقد قائد ريال مدريد، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبدأت مفاوضات التجديد معه منذ فترة طويلة، ولكنها تعثرت أكثر من مرة، بسبب قرار سابق من إدارة النادي بعدم التجديد مع اللاعبين كبار السن سوى لمدة عام واحد، فيما كانت رغبة راموس، بالتجديد عامين.

والجدير بالذكر أن سيرجيو راموس، يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005، وخاض مع الفريق 660 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 40، وساهم في فوز "الملكي" بـ 22 لقب في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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