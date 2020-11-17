تهديد زينتشينكو نجم السيتي بالقتل وعائلته بسبب خطأ دولي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف أولكسندر زينتشينكو نجم مانشستر سيتي، أن عائلته تلقت تهديدات بالقتل، بعد خطأه ضد ألمانيا أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أوكرانيا، والذي دفع جماهيره بلاده إلى تحميله مسؤولية الخسارة 1-3 يوم الأحد الماضي، بعدما خطف منه ليون جوريتزكا، الكرة وأحرز هدف ألمانيا الأول في مباراة المنتخبين بدوري الأمم.

وأعرب زينتشينكو، عن أسفه لعدم وجود مشجعين يتحلون بالروح الرياضية، وذلك عبر حسابه الشخصي في "انستغرام"، معرباً عن استياءه من الإساءات التي تلقاها هو وعائلته من الجماهير الذين حملوه كامل مسؤولية الخسارة.

وعلى الرغم من تقدم أوكرانيا المفاجئ في الدقيقة 12 بهدف من رومان ياريمشوك، إلا أن ألمانيا كانت سريعة في الرد، وأعطى خطأ زينتشينكو، فرصة لألمانيا للعودة إلى المباراة بعد 11 دقيقة فقط من الهدف الأوكراني، وتتطلب النتيجة النهائية، فوز أوكرانيا على سويسرا في مباراتهم الأخيرة بالمجموعة يوم الثلاثاء، لتجنب الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها زينتشينكو معجبيه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأجبر على إصدار بيان على "إنستغرام"، يتناول فيه تعليقات زوجته فلادا سيدان، والتي تعمل كمراسلة رياضية في أوكرانيا، بعد أن ألقت باللوم على المدرب بيب جوارديولا، في فشل مانشستر سيتي بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولم تكتف زوجته وقتها بالهجوم على جوارديولا، لتركه زوجها على مقاعد البدلاء، بل حددت أبدت رأيها في اختيار المركز الذي يجب أن يلعب فيه زوجها داخل المستطيل الأخضر مع مانشستر سيتي.

وقالت فلادا سيدان وقتها عبر قناتها على "يوتيوب": "خروج السيتي من دوري أبطال أوروبا، كان خطأ جوارديولا بالكامل، وربما ليس لدي الحق في قول هذا، وربما يمنعني زينتشينكو، لكن بعبارة ملطفة، وحتى لا أقسم، فهذا خطأ غوارديولا بالكامل".

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